15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla çıktıktan sonra uçurumdan düşerek öldü! 6 yıla kadar hapisleri isteniyor

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek yaşamını yitiren 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan dört zanlı ile ilgili 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer seneden 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.