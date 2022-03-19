19 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla çıktıktan sonra uçurumdan düşerek öldü! 6 yıla kadar hapisleri isteniyor

15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla çıktıktan sonra uçurumdan düşerek öldü! 6 yıla kadar hapisleri isteniyor

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek yaşamını yitiren 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan dört zanlı ile ilgili 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer seneden 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.



DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 16:16
  • 1
  • 7
15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla çıktıktan sonra uçurumdan düşerek öldü! 6 yıla kadar hapisleri isteniyor

Soruşturmada ortaya çıkan görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven zanlılardan 17 yaşındaki Senem T. ve 15 yaşındaki Tuana Y. İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, zanlılardan 22 yaşındaki Gürkan K. Ve 21 yaşındaki Ufuk B.'nin de 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla çıktıktan sonra uçurumdan düşerek öldü! 6 yıla kadar hapisleri isteniyor

OLAY GÜNÜ ARKADAŞLARI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Eski bir maden ocağında cansız bedeni bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı.

  • 3
  • 7
15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla çıktıktan sonra uçurumdan düşerek öldü! 6 yıla kadar hapisleri isteniyor

Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da olayı kameraya çektiği belirlenmişti.

  • 4
  • 7
15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla çıktıktan sonra uçurumdan düşerek öldü! 6 yıla kadar hapisleri isteniyor

TÜM SUÇU ELİF'E ATTILAR

Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı başlattığını ileri sürdüler.

  • 5
  • 7
15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla çıktıktan sonra uçurumdan düşerek öldü! 6 yıla kadar hapisleri isteniyor

Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler, yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdüler.