Eskişehir’de kocası tarafından şiddet gören kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum





"ÖLEN DİĞER KADINLAR GİBİ ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Şikâyetçi olduğu imam nikâhlı eşinden hem kendisi için hem de çocukları için korktuğunu belirten Saffet Yorulmaz, yetkililerden yardım istedi. Daha önce şiddete maruz kalan kadınlar gibi ölmek istemediğini söyleyen mağdur kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Şikâyetçiyim, en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Cezaevine girmesini, yargılanmasını istiyorum. Böyle kalmasını istemiyorum. Korkuyorum tabii ki. Çocuklarıma, bana bir şey yapmasından korkuyorum. Tedirginim. Hep buralardaymış gibi, eve gelecekmiş gibi. Bugün rüyamda gördüm, beni tekrar dövdü. Her yerim kan içindeydi. Şikâyetçi oldum, en ağır şartlarla yargılanmasını istiyorum. Ölen diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Böyle olmasını istemiyorum."