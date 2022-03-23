Ümraniye’de kadın sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kaldı! O anlar kamerada
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde kadın bir şoför otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu. Ödeme yapmak üzere aracından aceleyle inerken el frenini çekmeyi unutan sürücü, kayan aracı durdurmak isterken otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının, kayan aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen gün Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerindeki zemin otoparkında 11.30 sularında yaşandı.
ÖDEME YAPMAYA İNDİĞİNDE EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU
İddiaya göre Toyota Auris marka otomobil sürücüsü 43 yaşındaki Güler Feyiz isimli kadın, otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu.
DURDURMAK İSTERKEN ALTINDA KALDI
Ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen kadın, kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı.
10 METRE SÜRÜKLENDİ
Kayan otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Güler Feyiz, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Güler Feyiz'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
El freni çekilmeden park edilen otomobilin kaydığı ve kadın sürücüsünün otomobilin altında kalarak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında?
- Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
- Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi?
- OGM ve DSİ 5.064 personel alımı ilanı çıktı mı? 2022 kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? Başvuru tarihi...
- Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları: 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
- ÖSYM son dakika duyurdu! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?
- 23 Mart kar tatili olan iller: Yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Iğdır, Kars, Hakkari, Bitlis...
- Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor Elif elendi mi?
- Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
- İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...