Ümraniye’de kadın sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kaldı! O anlar kamerada

10 METRE SÜRÜKLENDİ

Kayan otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Güler Feyiz, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.