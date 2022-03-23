Ramazan ayı ilk sahur ne zaman? İlk oruç hangi gün başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On Bir Ayın Sultanı'na yaklaştığımız şu günlerde merak edilerek Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında, tatil kaç gün? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Ramazan ayı ilk sahur ne zaman? İlk oruç hangi gün başlayacak? Diyanet İşleri dini günler takvimi 2022...