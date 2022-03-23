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Ramazan ayı ilk sahur ne zaman? İlk oruç hangi gün başlayacak? Diyanet İşleri dini günler takvimi 2022...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Ramazan ayı ilk sahur ne zaman? İlk oruç hangi gün başlayacak? Diyanet İşleri dini günler takvimi 2022...

Ramazan ayı ilk sahur ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan'ın müjdeleyicisi Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edildi. Miraç Kandili ve Berat Kandili'nin geride kalmasıyla 11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan için geri sayım başladı. İşte, Ramazan ayı ilk sahur ne zaman? İlk oruç hangi gün başlayacak? Diyanet İşleri dini günler takvimi 2022...

Ramazan ayı ilk sahur ne zaman? İlk oruç hangi gün başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On Bir Ayın Sultanı'na yaklaştığımız şu günlerde merak edilerek Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında, tatil kaç gün? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Ramazan ayı ilk sahur ne zaman? İlk oruç hangi gün başlayacak? Diyanet İşleri dini günler takvimi 2022...

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

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