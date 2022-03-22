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Kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken eski sevgili tekrar tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken eski sevgili tekrar tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen sanık, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine tekrar cezaevine gönderildi.

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