72 yaşında lise sırasına oturdu! Öğretmen zannettiler ama...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kısa bir sürede oldukça cazip hale getirilen mesleki eğitim artık Türkiye'de hak ettiği yeri bulmaya başladı. Ülkenin dört bir yanında 180'den fazla dalda eğitim veren merkezlerden ortaokul mezunu olmak şartıyla her yaştan vatandaş yararlanabiliyor. 72 yaşındaki Yaşar Karapençe de o vatandaşlardan biri. Kendisi bir oto tamircisi. 58 yıldır bu işi yapıyor. Çevresindeki herkes ona "Yaşar usta" diye sesleniyor. 44 yaşında bir kızı, 40 yaşında da bir oğlu var. Tam 4 torun sahibi. Yıllarca işini çok severek yapan Yaşar usta mesleğiyle ilgili kendini çok geliştirmiş. Almanya'ya gidip çalıştığı firmanın kurum içi eğitimlerine bile katılmış. Ancak birşey içinde çok büyük bir uhde olarak kalmış. Liseye devam edememiş. Ortaokul mezunu olan Karapençe yıllar önce bu hayalini Akşam Sanat Okulu'na giderek gerçekleştirmek istemiş, ancak buna da o yıllarda çalıştığı iş yeri izin vermemiş. Yaşar usta lise diplomasına kavuşmak için şimdi mesleki eğitim merkezinde okuyor.



AİLESİNE DE ÖRNEK OLDU

72 yaşında her cuma günü Güngören'deki okula gidiyor, torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sıralarda ders alıyor. Haftanın diğer 3 gününde de çevirimiçi yapılan derslere katılıyor. Karapençe Haziran'da yıllardır özlemini çektiği meslek lisesi diplomasına kavuşacak. Daha sonra da üniversite sınavına girecek.

Okula kayıt yaptırdığında ailesinin önce şaşırdığını anlatan Karapençe daha sonra 44 yaşındaki kızının ve 50 yaşındaki kardeşinin de yarım kalan eğitimlerine devam etme kararı aldıklarını söyledi. Karapençe "Kızım üniversite 2'den ayrılmıştı. İşletme okuyordu. Şimdi o da üniversite sınavına girecek. Benden feyz aldı. Kardeşim de meslek edindirme merkezine gidecek. Lise 1'den ayrılmıştı" diye konuştu.