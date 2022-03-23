23 Mart 2022, Çarşamba
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Konya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Konya’da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Kavgaya dönen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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