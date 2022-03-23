Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Ses kayıt cihazıyla dinledi
Bir otomotiv firmasının Maslak bayiinde satış danışmanı olan 34 yaşındaki Erdal B., markanın Arnavutköy bayisinde çalışan kız arkadaşına mobbing yapan yöneticileri Çetin D. ile Ali A.'yı isimsiz şekilde gönderdiği çiçek buketine yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla kayda aldı. Elde ettiği ses kaydını, yeniden çiçekle birlikte bu isimlere gönderen Erdal B., istifa etmelerini aksi bir durumda ise ses kayıtlarını şirketin üst düzey yöneticilerine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptı. Usulsüz şekilde dinleme yapan Erdal B. hakkında 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı.
34 yaşındaki Erdal B., ünlü bir otomobil markasının Maslak şubesinde çalışıyordu. Satış danışmanı olarak görev yapan genç adamın sevgilisi Dilek A., aynı firmaya ait Arnavutköy şubesinde danışman olarak işe başladı.
İddiaya göre Dilek, Arnavutköy Şubesi sorumlusu Çetin D. ve Ali A'nın kendisine mobbing uyguladığını ve tacize maruz kaldığını iddia etti.
ÇİÇEK BUKETİNDEKİ KAYIT CİHAZIYLA DİNLEDİ
Sevgilisinin anlattıkları sonrası akıl almaz bir plan yapan genç adam, isimsiz bir şekilde Çetin ve Ali'ye bir çiçek gönderdi. Çiçek buketinin içine ses kayıt cihazı yerleştiren genç adam, günlerce amirlerini bu şekilde dinledi.
İki amiri arasındaki konuşmaları bu şekilde elde elden genç adam, elde ettiği ses kaydını bir flaş belleğe ekledi. Amirlerine yeniden bir çiçek göndererek, buketin üstüne bu kez flaşı alenen koydu.
SES KAYDI SONRASI, TEHDİT
İki amir, kendilerine gönderilen flaş bellekteki kaydı dinlediğinde ise şoke oldu. Erdal, bu konuşmaların elinde olduğunu ve daha fazlasına sahip olduğunu söyleyerek, ikilinin işlerinden istifa etmelerini, aksi takdirde bu konuşma içeriklerini şirket yönetimine ileteceğini belirterek tehditte bulundu. Yaşadıkları karşında iki amir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Erdal B.'den şikayetçi oldu.
SUÇUNU İKRAR ETTİ
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç adam, Çetin'in görevli olduğu iş yerine satış danışmanı olarak giren kız arkadaşına müştekilerce sözlü tacizde bulunulduğunu düşündüğü için odalarına çiçek göndererek ses kayıt cihazını kendisinin yerleştirdiğini, bu suretle müştekilerin şirket yöneticilerinin kişisel sırları hakkındaki konuşmalarını kaydettiğini ikrar etti.
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