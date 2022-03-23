Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Ses kayıt cihazıyla dinledi

SES KAYDI SONRASI, TEHDİT

İki amir, kendilerine gönderilen flaş bellekteki kaydı dinlediğinde ise şoke oldu. Erdal, bu konuşmaların elinde olduğunu ve daha fazlasına sahip olduğunu söyleyerek, ikilinin işlerinden istifa etmelerini, aksi takdirde bu konuşma içeriklerini şirket yönetimine ileteceğini belirterek tehditte bulundu. Yaşadıkları karşında iki amir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Erdal B.'den şikayetçi oldu.