23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul güne trafikle başladı!

İstanbul güne trafikle başladı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
ABONE OL
İstanbul güne trafikle başladı!

İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde yola çıkan sürücüleri etkiledi. İstanbul'daki yağmur nedeniyle başlayan trafiği yüzde 47 ile başladı ve yüzde 49'a kadar yükseldi.

İstanbul güne yağmurla uyandı trafik yoğunluğu yüzde 47'ye yükseldi

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah kayda geçen trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.

Megakent'te etkisini göstermesi beklenen yağmur sabah saatlerinde yağmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

YÜZDE 49 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasına yansıyan bilgilere göre trafik yoğunluğunun yüzde 49 olduğu görülüyor.

İstanbul’da sabah trafiği İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA