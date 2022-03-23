İstanbul güne trafikle başladı!

İstanbul güne yağmurla uyandı trafik yoğunluğu yüzde 47'ye yükseldi

Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah kayda geçen trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.