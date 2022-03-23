İstanbul güne trafikle başladı!
İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde yola çıkan sürücüleri etkiledi. İstanbul'daki yağmur nedeniyle başlayan trafiği yüzde 47 ile başladı ve yüzde 49'a kadar yükseldi.
İstanbul güne yağmurla uyandı trafik yoğunluğu yüzde 47'ye yükseldi
Megakent İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah kayda geçen trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.
Megakent'te etkisini göstermesi beklenen yağmur sabah saatlerinde yağmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.
YÜZDE 49 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasına yansıyan bilgilere göre trafik yoğunluğunun yüzde 49 olduğu görülüyor.
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