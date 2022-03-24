Beşiktaş’ta olaylı gece! Trafik kazası sonrası otomobil alev aldı

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma da çıkan lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Çırağan Caddesini tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.