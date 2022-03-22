22 Mart 2022, Salı
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Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Son dakika: Bursa’da 4,3 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 22 Mart Salı günü meydana gelen depremler...

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