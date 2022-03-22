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Bolu merkezli PKK operasyonunda onlarca kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Bolu merkezli PKK operasyonunda onlarca kişi yakalandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı ve terör örgütü PKK şüphelilerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

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