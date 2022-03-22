Beyoğlu’nda maganda taksici genç kıza tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada

MAGANDA TAKSİCİ GENÇ KIZA KABUSU YAŞATTI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darp etti. Bu sırada olaya gören vatandaşların ise genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti. Taksi şoförü tarafından darp edilen talihsiz kız, yaralandı.