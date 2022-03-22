Beyoğlu'nda maganda taksici genç kıza tekme tokat saldırdı! O anlar kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın akabinde taksiden inen genç kız, taksi şoförü tarafından tekme ve tokat şiddete maruz kaldı. Kan donduran anlar saniye saniye kameralara yansırken, yaralanan genç kızın şikayeti üzerine maganda taksici emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde 8 Mart'ta saat 22.15 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki F.D.D. adlı kadın ile bindiği ticari taksinin 48 yaşındaki şoförü M.Ç. arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
MAGANDA TAKSİCİ GENÇ KIZA KABUSU YAŞATTI
Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darp etti. Bu sırada olaya gören vatandaşların ise genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti. Taksi şoförü tarafından darp edilen talihsiz kız, yaralandı.
POLİS SALGIRGAN TAKSİCİYİ GÖZALTINA ALDI
Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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