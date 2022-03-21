Sinop’ta 7 ay önce selde kaybolan gençten sevindiren haber! O hamle aileyi umutlandırdı

"ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Oğlunu iki ay boyunca bölgede aradığını belirten anne Fatma Adak, "Para biriktirmek için çalışmaya gitti. Ancak 20 güm sonra bu felaketi yaşadık. Ben olaydan sonra oğlumun hiç bir zaman öldüğüne inanmadım. Bölgede eşim, tüm ailemiz Faruk'u aradık bulamadık. Devletimize güveniyoruz, Faruk'un ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.