21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sinop’ta 7 ay önce selde kaybolan gençten sevindiren haber! O hamle aileyi umutlandırdı

Sinop’ta 7 ay önce selde kaybolan gençten sevindiren haber! O hamle aileyi umutlandırdı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
ABONE OL
Sinop’ta 7 ay önce selde kaybolan gençten sevindiren haber! O hamle aileyi umutlandırdı

Sinop Ayancık’ta 26 yaşındaki Diyarbakırlı Faruk Adak’tan 7 ay önce yaşanan sel felaketinde kaybolduktan sonra bir daha haber alınamadı. Adak’ın cep telefonunda kayıtlı “WhatsApp aile grubundan” çıkması Adak ailesine çocuklarının yaşadığını düşündürdü. ‘Yaşanan bu gelişme umudumuzu yeşertti’ ifadesini kullanan anne ve baba, “Devletimize güveniyoruz, Faruk’un ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Diyarbakırlı 26 yaşındaki Faruk Adak, evlilik hayalliyle para biriktirmek için geçen sene Temmuz ayında özel bir şirketin yol yapım şantiyesinde çalışmak için Sinop'un Ayancık ilçesine gitti. Yakın akrabalarının da çalıştığı şantiyede kamyon şoförlüğü yapan Adak'ın bütün hayalleri işe başladıktan 20 gün sonra yani tarihler 21 Ağustos 2021'i gösterirken 10 kişinin yaşamını yitirdiği Ayancık'taki sel felaketi ile son buldu.

O MESAJDAN SONRA BİR DAHA İLETİŞİM KURULAMADI

Bir gün önce annesi ile konuşan ve para biriktirdiğini söyleyen Faruk Adak, felaketin yaşandığı gece çalışırken, şantiyeden kamyonla malzeme taşıdığı sırada yağmura yakalandı.

Ormanlık alanda sel sularını gören Adak, aracından çıkıp ormanlık alana girdi. Geceyi sık ağaçlarla kaplı ormanda geçiren Adak, yardım bekledi. Yardım beklediği sırada hem babasına mesaj atan hem de iş yerindeki sorumlu şefine mesaj atan Adak, helikopterin yüksekten uçtuğunu, kendisini görmediklerini söyledi. Ormanlık alanda bulunduğu yerin fark edilmediği tahmin edilen Faruk Adak ile attığı son mesajdan sonra bir daha bağlantı kurulmadı.

AYI İNLERİNE BİLE BAKILDI

Bölgede AFAD ve jandarmadan oluşan ekipler Adak'ı aradı ancak izine rastlanmadı. Ailede felaketin hemen ardından bölgeye gitti. Anne Fatma ve baba İzettin Adak ile amcaları ve dayıları bölgede ormanlık alanda Faruk'u aradı. Bölgedeki avcılardan da yardım alan Adak ailesi, ayı inlerine kadar baktı ama Faruk bulunamadı.

AİLE GRUPLARINDAN ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı tarafından "ölüm kararnamesi" çıkarılan ve nüfustan düşümü yapılan Faruk Adak'ın Ayancık'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı gıyabi cenaze namazı da kılındı. Sel felaketinden iki ay sonra Faruk Adak'ın kayıtlı olduğu WhatsApp aile ve diğer gruplardan çıkış yapması aileyi umutlandırdı.

BAKAN SOYLU TALİMAT VERDİ

Baba İzettin Adak, yaşanan bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu, bu hareketlik üzerine Emniyet ve Jandarma yetkililerine talimat verdi. Konu WhatsApp'ın ABD'deki merkezine iletilirken, Soylu SİBER Güvenlik Birimi'ne olayın araştırılması talimatı verdi.

"FARUK YAŞIYOR MU?"

Acılarını yavaş yavaş unutmuşken yaşanan bu gelişmeyle 'Faruk yaşıyor mu?' sorularını akıllarına getiren Adak ailesi, Sabah'a konuştu. Anne Fatma, baba İzettin ve çocukları 17 yaşındaki Erdal ile 23 yaşındaki Firdevs Adak, 7 aydan buyana çok kötü günler geçirdiklerini söylediler.

"ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Oğlunu iki ay boyunca bölgede aradığını belirten anne Fatma Adak, "Para biriktirmek için çalışmaya gitti. Ancak 20 güm sonra bu felaketi yaşadık. Ben olaydan sonra oğlumun hiç bir zaman öldüğüne inanmadım. Bölgede eşim, tüm ailemiz Faruk'u aradık bulamadık. Devletimize güveniyoruz, Faruk'un ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU GELİŞME UMUTLARIMIZI YEŞERTTİ"

Kent merkezinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan baba İzettin Adak ise, "Bu gelişme umutlarımızı yeşertti. Devletimiz gerekli girişimleri başlattı. Bunun bir an önce sonuca bağlanmasını ve gelecek olan iyi bir haberi bekliyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA