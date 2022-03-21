Otel odasında yarı çıplak bulunan Nuray Demir'in ölüm nedeni belli oldu
Son dakika haberine göre: Antalya’da, otel odasında cesedi bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir’in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızı zorla otele götürdüğü belirlenen eski nişanlısı Taner Bektaş tutuklandı. Teyzesinin feryatları yürekleri dağladı.
Antalya'da, 2 yıl önce 44 yaşındaki akrabası Birol K.'nin tecavüzüne uğrayan ve önceki gün otel odasında yarı çıplak cesedi bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in, ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Genç kızı zorla otele götürdüğü belirlenen eski nişanlısı Taner Bektaş ile kendisine yardım ettiği belirlenen bir kişi, saklandıkları evde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bektaş, tutuklandı. Genç kızın cenazesi ise otopsinin ardından dün Adli Tıp Kurumu'nca yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen teyzesi Nur Çevik'in, "Alamadım seni onun elinden. Affet bizi, seni koruyamadık Nuray'ım. Bizi bırakıp gidiyorsun" feryatları yürekleri dağladı.
TEHDİT EDİP, OTELE GÖTÜRDÜ
Eşi Bayram Çevik'in teselli etmeye çalıştığı Nur Çevik, yeğeninin, geçen aralıkta Taner Bektaş ile nişanlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Taner aşırı kıskançtı. Yeğenim, bu tavırları nedeniyle bir süre sonra nişanı atıp ayrıldı. Olay günü Nuray, arkadaşıyla sinemaya gitmişti. Eski nişanlısı, Nuray'ı arayarak son kez konuşmak ve barışmak istediğini söylemiş. Nuray kabul etmemiş. Sinema salonunun önüne gelip, 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın. Ya da seni öldürürüm' diye tehdit etmiş. Sonra da kolundan tutup, konuşmak için zorla otele götürmüş. Arkadaşı da bu duruma şahit."
KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Aileye destek olan Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, cenazenin memleketine gönderilmesine yardım etti. Talihsiz genç kız, Konya'nın Hüyük ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yüzünde küçük kanamalar ve boynunda morluklar tespit edilen Nuray Demir'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.
AKRABASI TECAVÜZ ETMİŞTİ
NURAY Demir, 18 Ocak 2020'de, teyzesi Nur Çevik ile polise giderek, annesinin kuzeni olan Birol K.'nin, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek tecavüz ettiğini öne sürmüş ve şikâyetçi olmuştu. Yapılan muayenede, genç kızda cinsel istismar bulguları tespit edilince, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torun sahibi Birol K. tutuklanmış, ancak yargılama aşamasında, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
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