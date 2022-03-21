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4 ilde 362 yerleşimin yolu kardan kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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4 ilde 362 yerleşimin yolu kardan kapandı

Türkiye'nin birçok bölgesinde yağan kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 362 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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