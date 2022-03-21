Sakarya’da traktörüyle karlı yolda drift yapmaya kalkışan adam ölümden döndü! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
Sakarya Hendek’te, karla kaplı yolda ‘drift’ yapmaya çalıştığı sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktörün uçuruma yuvarlandığı anlar saniye saniye görüntülendi. Sürücü, traktörün üzerinden son anda atlayarak facianın kıyısından döndü.
Yürekleri ağza getiren olay, Sakarya'nın Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde yaşandı.
TRAKTÖRLE DRİFT YAPMAK İSTEDİ
Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda 'drift' yapmak istedi.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI
Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.
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