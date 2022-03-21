Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? 21 Mart Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri...
Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Asırlık gelenekleriyle baharın gelişinin kutlandığı Nevruz Bayramı bugün coşkuyla kutlanacak. Yyeni yılın başlangıcı, baharın müjdecisi ve doğa bayramı olarak bilinen Nevruz Bayramı denince akıllara ilk ateşten atlama gelse de, Türk kültüründe asırlardır farklı geleneklerle kutlanıyor. Peki, Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? 21 Mart Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir? İşte cevaplar...
Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Doğanın uyanışını, baharın ve yeni yılın gelişini ifade eden Nevruz Bayramı her yıl 21 Mart'ta kutlanıyor. Kış aylarından sonra doğanın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı'nda birçok gelenek bulunuyor. Peki, Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? 21 Mart Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir? İşte Nevruz Bayramı ile ilgili merak edilenler...
NEVRUZ NEDİR?
Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır.
NEVRUZDA RİTÜELLER
Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.
Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.
"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.
Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.
Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.
Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.
Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? 21 Mart Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ
- İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? MEB açıklamaları...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...
- Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
- ☃ 21 Mart kar tatili olan iller liste: Yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...