Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Doğanın uyanışını, baharın ve yeni yılın gelişini ifade eden Nevruz Bayramı her yıl 21 Mart'ta kutlanıyor. Kış aylarından sonra doğanın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz Bayramı'nda birçok gelenek bulunuyor. Peki, Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? 21 Mart Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir? İşte Nevruz Bayramı ile ilgili merak edilenler...

NEVRUZ NEDİR?

Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır.