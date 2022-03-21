Denizli’de gencin kahreden sonu! Cesedi ile notu aynı anda bulundu: Uzaklarda aramayın

Edinilen bilgiye göre; ailesinden ayrı olarak şehir merkezinde tek başına yaşayan 27 yaşındaki Hüseyin Çevikel'den Cumartesi sabahından bu güne kadar haber alamayan yakınları, bütün uğraşlarına rağmen evlatlarına bir türlü ulaşamayınca bu sabah sularında kayıp başvurusunda bulundu.