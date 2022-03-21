Antalya’da Hollandalı adamın lüks teknesinde cesedi bulundu
YAŞAM İHA
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde geçici oturma izni olan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld’in lüks teknesinde cansız bedeni bulundu. Ekiplerin olay yerinde inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cesedi ölüm sebebi araştırılmak üzere Adli Tıp Korumu Morguna kaldırıldı.
YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Teknenin kamarasına giren yakınları Kleijngeld'i yerde hareketsiz olarak gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Tekneye giren sağlık ekipleri, Kleijngeld'in hayatını kaybettiğini belirledi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis tekneden görüntü alınmaması için gazetecileri bölgeden uzaklaştırarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kleijngeld'in cenazesi ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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