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Antalya’da Hollandalı adamın lüks teknesinde cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Antalya’da Hollandalı adamın lüks teknesinde cesedi bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde geçici oturma izni olan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld’in lüks teknesinde cansız bedeni bulundu. Ekiplerin olay yerinde inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cesedi ölüm sebebi araştırılmak üzere Adli Tıp Korumu Morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sularında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçici oturma izni olan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Keıjngeld'e ulaşamayan yakınları, sık sık kaldığı barınaktaki lüks teknesine gitti.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Teknenin kamarasına giren yakınları Kleijngeld'i yerde hareketsiz olarak gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tekneye giren sağlık ekipleri, Kleijngeld'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis tekneden görüntü alınmaması için gazetecileri bölgeden uzaklaştırarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kleijngeld'in cenazesi ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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