Antalya’da bagajın içinde cesedi bulunan Muhammet Aslandoğan’ın ölüm sebebi belli oldu

ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre başına sert bir cisimle vurulduğu öğrenilen Aslandoğan'ın cesedi, detaylı otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan incelemede ise çok sayıda çek ve senet bulunduğu belirtildi.