Antalya’da bagajın içinde cesedi bulunan Muhammet Aslandoğan’ın ölüm sebebi belli oldu
Antalya’da ormanlık alan etrafında park halindeki bir aracın bagajında kanlar içerisinde bulunan cansız bedenin Muhammet Aslandoğan’a ait olduğu ortaya çıktı. Aslandoğan’ın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 Sokak'ta hemen hemen 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı aracın yanına geçen gün saat 17.45 sularında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu görüp, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan erkek şahsın hareketsiz olduğunu fark etti.
CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin Muhammet Aslan'a (57) ait olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.
"ÇOK TEDİRGİN OLDUK"
Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, "Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk" dedi.
ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre başına sert bir cisimle vurulduğu öğrenilen Aslandoğan'ın cesedi, detaylı otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan incelemede ise çok sayıda çek ve senet bulunduğu belirtildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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