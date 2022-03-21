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Tekneler denize açılamadı bir kayık battı! Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Tekneler denize açılamadı bir kayık battı! Marmara Denizi’nde ulaşıma poyraz engeli

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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