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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Son dakika: İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Son dakika...  İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.





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