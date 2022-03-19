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Uşak’ta tüyler ürperten olay! 13 yaşındaki çocuk ömrü boyunca unutamayacak: Annesi ve babasını iple asılı halde gördü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Uşak’ta tüyler ürperten olay! 13 yaşındaki çocuk ömrü boyunca unutamayacak: Annesi ve babasını iple asılı halde gördü

Uşak’ta iple asılı halde cesetleri bulunan evli çiftin, evinde yapılan inceleme sonucunda cinayet bulgularına rastlanılmadı. Anlaşarak intihar ettikleri tespit edilen çiftin kahreden tablosunu da ilk olarak 13 yaşındaki çocuklarının gördüğü gün yüzüne çıktı.

Tüyler ürperten olay geçen gün saat 13.00 sularında Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde oturdukları evde 39 yaşındaki Yeter Bozkurt ile 40 yaşındaki Hüseyin Bozkurt çiftinin asılı cansız bedenleri bulunmuştu. Çiftin cesetleri Uşak Adli Tıp Merkezinde incelemeye alınmıştı.

CİNAYET BULGUSUNA RASTLANMADI

Evde ekipler tarafından yapılan incelemede çiftin cinayete kurban gittiği yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve birlikte karar vererek ölüme gittikleri belirlendi.

ÇOCUKLARINA BÜYÜK ŞOK

18 yaşında oğlu ve 13 yaşında kızı olduğu belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak küçük kızlarının gördüğü ve komşularına haber vererek ekiplerin çağrıldığı öğrenildi. Bozkurt çiftinin cenazelerinin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumunda inceleme altında olduğu belirtildi.

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