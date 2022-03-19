Uşak’ta tüyler ürperten olay! 13 yaşındaki çocuk ömrü boyunca unutamayacak: Annesi ve babasını iple asılı halde gördü

ÇOCUKLARINA BÜYÜK ŞOK

18 yaşında oğlu ve 13 yaşında kızı olduğu belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak küçük kızlarının gördüğü ve komşularına haber vererek ekiplerin çağrıldığı öğrenildi. Bozkurt çiftinin cenazelerinin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumunda inceleme altında olduğu belirtildi.