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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2022
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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor!

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ara sokaklarda hayatı olumsuz etkiliyor.

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