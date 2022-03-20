21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Nevruz ne demek, ne anlama geliyor? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Nevruz kutlamaları ve adetleri...

Nevruz ne demek, ne anlama geliyor? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Nevruz kutlamaları ve adetleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2022
ABONE OL
Nevruz ne demek, ne anlama geliyor? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Nevruz kutlamaları ve adetleri...

Nevruz ne demek, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada kutlanan nevruzun ne olduğu ve hangi tarihlerde kutlandığı çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. İşte, Nevruz ne demek, ne anlama geliyor? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Nevruz kutlamaları ve adetleri...

Nevruz ne demek, ne anlama geliyor? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Farsça 'yeni gün' anlamına gelen ve M.S. 2. yy'dan bu yana çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutlanan nevruz, günümüzde de aynı coşku ve heyecanla kutlanmaya devam ediyor. İşte, Nevruz ne demek, ne anlama geliyor? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Nevruz kutlamaları ve adetleri...

2022 NEVRUZ NE ZAMAN?

Nevruz her yıl olduğu gibi bu yılda 21 Mart'ta kutlanacak. Nevruz'un her yıl bu tarihte kutlanmasının ise bir nedeni var.

Güneş 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart'ta eşitlenip, daha sonra kuzey yarımküre lehine bozuluyor. Bu nedenle kuzey yarımkürede yaşayan bazı halklar, 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutluyor.

Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

NEVRUZ NEDİR?

M.S. 2. yy'dan bu yana çeşitli etkinliklerle ve coşkuyla kutlanan Nevruz, Farsça 'yeni gün' anlamına gelmektedir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyada insanlar tarafından farklı şekillerde kutlanmaktadır. Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl kutlanır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA