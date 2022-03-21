Hafta sonu tatili kabusa döndü! Ankara’da yaylada mahsur kalan aile 10 saat sonra kurtarıldı

HAFTA SONU TATİLİNİN KABUSA DÖNDÜĞÜ ANLARI&NBSP;ANLATTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde ailesiyle Çubuk ilçesine ulaşan Mümin Seçim, hafta sonu tatilinin kabusa döndüğü anları AA muhabirine anlattı.

Bölgede çok ciddi kar olduğunu ve ekiplerin yaptıkları mücadele sonrası kurtulduklarını belirten Seçim, "Allah'tan tam telefonun çektiği yerde kalmışız. Normalle telefon da çekmiyor oralarda. Ben konum attım, arkadaşlar da bana ulaştı. Daha sonra onlar da bana konum attılar ve teyitleştik, 'Evet bu hattayız' dedik. Ondan sonra yardıma geldiler." dedi.

Gece yarısına kadar karla kaplı bölgede mahsur kaldıklarını dile getiren Seçim, araçta yeterli yakıt olduğunu, yiyecek ve içeklerinin de bulunduğu ifade ederek, hiç endişeye kapılmadıklarını söyledi.

Kendilerini kurtarmaya gelen ekiplerin saatlerce büyük mücadele verdiğini vurgulayan Seçim, "Çok yardımcı oldular. Allah razı olsun. Haklarını ödeyemem." diyerek teşekkür etti.

Eşi Ümran Seçim ise 10 saat boyunca dağda mahsur kaldıklarını belirterek, araç içinde sıcakta beklediklerini ancak dışarının çok soğuk olduğunu anlattı. Bu süre içinde endişeye kapılmadıklarını ve korkmadıklarını ifade eden Seçim, "Kurtulduk çok şükür." dedi.