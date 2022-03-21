Hafta sonu tatili kabusa döndü! Ankara'da yaylada mahsur kalan aile 10 saat sonra kurtarıldı
Ankara'da gittikleri yaylada araçları kara saplanan 4 kişilik aileye, belediye ekiplerinin 10 saat süren zorlu mücadelesinin ardından ulaşıldı. Kara saplanan aracı kurtaran ekipler daha sonra Seçim ailesinin, açtıkları yoldan güvenle evlerine dönebileceği noktaya kadar eşlik etti.
Keçiören'de oturan Mümin Seçim, kar keyfi yaşamak isteyen çocuklarının isteğini yerine getirmek için Kızılcahamam ilçesine bağlı Otacı Yaylası'na gitmeye karar verdi.
Eşi Ümran, çocukları 10 yaşındaki Ensar ve 12 yaşındaki Ebrar ile yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından yaylaya ulaşan Seçim, ailesiyle birlikte karla kaplı yaylada eğlendiler.
Daha sonra Çubuk'a bağlı Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırım Evci Göleti'ne de giden Seçim, ormanlık alandaki patikadan ilerlerken, kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu yola girdi.
Birkaç metre sonra aracı kara saplanan Seçim, tüm uğraşlarına rağmen kurtulamayınca Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Alo 153" hattını arayarak yardım çağrısında bulundu.
Bunun üzerine çağrı merkezi çalışanları ihbarı "acil" olarak Büyükşehir Belediyesine bağlı Çubuk Fen İşleri Şefliğine iletti. İhbarın yapıldığı telefon numarasını arayan ekipler, Mümin Seçim'den konumlarını cep telefonu aracılığıyla paylaşmasını istedi.
Karagöl Tabiat Parkı yakınlarından paylaşılan konuma ulaşmak için saat 16.45'te kar küreme ve yol açma araçlarıyla yola çıkan ekipler, Seçim ailesini kurtarmak için seferber oldu.
Jandarmanın da eşlik ettiği araçlar yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek bölgeye ulaşmaya çalıştı.
MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLEYE 10 SAATTE ULAŞILDI
Gecenin karanlığında güçlükle sürdürülen çalışmaların ardından yaklaşık 10 saat sonra cep telefonu üzerinden paylaşılan konuma ulaşan ekipler, birkaç dakika sonra kara saplanan aracı gördü.
Aracın yanına giden ekipler aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Kara saplanan aracı kurtaran ekipler daha sonra Seçim ailesinin, açtıkları yoldan güvenle evlerine dönebileceği noktaya kadar eşlik etti.
HAFTA SONU TATİLİNİN KABUSA DÖNDÜĞÜ ANLARI&NBSP;ANLATTI
Gecenin ilerleyen saatlerinde ailesiyle Çubuk ilçesine ulaşan Mümin Seçim, hafta sonu tatilinin kabusa döndüğü anları AA muhabirine anlattı.
Bölgede çok ciddi kar olduğunu ve ekiplerin yaptıkları mücadele sonrası kurtulduklarını belirten Seçim, "Allah'tan tam telefonun çektiği yerde kalmışız. Normalle telefon da çekmiyor oralarda. Ben konum attım, arkadaşlar da bana ulaştı. Daha sonra onlar da bana konum attılar ve teyitleştik, 'Evet bu hattayız' dedik. Ondan sonra yardıma geldiler." dedi.
Gece yarısına kadar karla kaplı bölgede mahsur kaldıklarını dile getiren Seçim, araçta yeterli yakıt olduğunu, yiyecek ve içeklerinin de bulunduğu ifade ederek, hiç endişeye kapılmadıklarını söyledi.
Kendilerini kurtarmaya gelen ekiplerin saatlerce büyük mücadele verdiğini vurgulayan Seçim, "Çok yardımcı oldular. Allah razı olsun. Haklarını ödeyemem." diyerek teşekkür etti.
Eşi Ümran Seçim ise 10 saat boyunca dağda mahsur kaldıklarını belirterek, araç içinde sıcakta beklediklerini ancak dışarının çok soğuk olduğunu anlattı. Bu süre içinde endişeye kapılmadıklarını ve korkmadıklarını ifade eden Seçim, "Kurtulduk çok şükür." dedi.
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