Van'da yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Van-Hakkari yolunun 7'nci kilometresindeki seyir halindeki minibüs kontrolden çıkmasının ardından duvarı da aşarak devrildi. Yaşanan kazada 14 yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İşte olay yerinden gelen kareler...
Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kasında 14 kişi yaralandı.
Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
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