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Van'da yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Van’da yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Van-Hakkari yolunun 7'nci kilometresindeki seyir halindeki minibüs kontrolden çıkmasının ardından duvarı da aşarak devrildi. Yaşanan kazada 14 yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İşte olay yerinden gelen kareler...

Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kasında 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari yolunun 7'nci kilometresindeki Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksekova'dan Van'a gelen ve içinde 14 yolcunun bulunduğu 21 LB 565 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki istinat duvarını aşarak devrildi.

Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Minibüste sıkışan yolcular, ekipler tarafından kurtarılırken, kazada yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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