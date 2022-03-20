Alkollü sürücü dehşet saçtı! Park halindeki otobüse çarparak durdu

Polis ekiplerinin yaptığı alkol muaynesi sonucu sürücü Abdülkadir M.'nin 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilip, ehliyetine el konuldu. Bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda kısa süreli trafik oluşurken, polis ekipleri olabilecek herhangi bir kazaya karşın önlemlerini aldı.

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