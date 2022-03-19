Sapanca’da yoğun kar zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünde hareket halinde olan 47 yaşındaki Ahmet G. hakimiyetindeki 54 T 0661 plakalı ticari otomobil, yoğun kar yağışı ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen 28 yaşındaki Ali İ. hakimiyetindeki 34 DKU 653 plakalı araca ve iki ticari araca çarptı.