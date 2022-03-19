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Sapanca’da yoğun kar zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Sapanca’da yoğun kar zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yoğun kar yağışı ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 4 otomobilin karıştığı kazada 1 şahıs yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünde hareket halinde olan 47 yaşındaki Ahmet G. hakimiyetindeki 54 T 0661 plakalı ticari otomobil, yoğun kar yağışı ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen 28 yaşındaki Ali İ. hakimiyetindeki 34 DKU 653 plakalı araca ve iki ticari araca çarptı.

1 YARALI

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ali İ. yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, Ahmet G. idaresindeki ticari otomobilin kontrolden çıkarak önce karşı yönden gelen araca, sonrasında diğer ticari otomobillere çarpması yer alıyor.

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