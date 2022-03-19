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Arkadaşını öldürüp 'intihar süsü' vermeye çalıştı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Arkadaşını öldürüp ’intihar süsü’ vermeye çalıştı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Recep Dinç'i tabancayla öldürdükten sonra silahı cesedin eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan Gökhan Y., tutuklandı.

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