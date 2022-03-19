Nevruz Bayramı ne zaman? İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, mart ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı hakkında araştırmalar hız kazandı. Nevruz Bayramı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Nevruz nedir, ne demek? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir? İşte haberin detayları...

NEVRUZ NEDİR?

Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır.