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Nevruz nedir, ne demek? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Nevruz nedir, ne demek? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir?

Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün? Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz en eski Türk halk kültürüned büyük öneme sahip. Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, Nevruz'un bu sene hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Nevruz Bayramı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Bu yıl da Nevruz Bayramı birçok farklı etkinliklerle kutlanacak. Peki, Nevruz nedir, ne demek? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir? İşte cevaplar...

Nevruz Bayramı ne zaman? İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, mart ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı hakkında araştırmalar hız kazandı. Nevruz Bayramı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Nevruz nedir, ne demek? 2022 Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri nelerdir? İşte haberin detayları...

NEVRUZ NEDİR?

Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır.

2022 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle 21 Mart'ta coşkuyla kutlanacak.

NEVRUZ BAYRAMI'NDA NE YAPILIR?

Birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiği Nevruz kutlamalarında geleneksel kıyafetler giyilir ve yörelere ait halk oyunları oynanır. Çocuklara tişört, kültür haritası, topaç, boyama kitabı ve yap-boz gibi eğitici hediyeler ve oyuncaklar dağıtılmaktadır.

Nevruz etkinliklerinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte ve yarışmaları kazanan öğrencilere ödüller verilmektedir. Nevruz etkinliklerinde ise bilinen en büyük etkinlik Nevruz ateşidir. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra ateşin üstünden atlanır ve kutlamalar bu şekilde devam eder.

NEVRUZDA RİTÜELLER

Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.

Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.

Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.

Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.

Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.

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