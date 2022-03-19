İnternet fenomeni Yunus Dönertaş’tan acı haber geldi! Piknik alanında bulunan kemikler Dönertaş’a ait çıktı!

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.