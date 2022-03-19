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Muğla’da orman yangını! Ekipler oraya koştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Muğla’da orman yangını! Ekipler oraya koştu

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekiplerin zamanında ve hızlı  müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Hemen hemen 5 dönümlük alan zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer İlçesi Arsa Mahallesi Tarlabaşı mevkiinde makilik ve ormanlık alanda başlayan yangın ardından bölge Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Orman ve İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışması yapılırken, yaklaşık 5 dönümlük alandaki çamlık ve makilik alan zarar gördü.

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