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Mardin’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay: Yarın düğünü varmış!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Mardin’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay: Yarın düğünü varmış!

Mardin'de iki hafif ticari aracın burun buruna çarpıştığı kazada ağır yaralı halde devlet hastanesinde tedaviye alınan bir kişinin vefat etmesiyle, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. 5 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Kaza sonucu hayatını kaybeden Zeliha ile iligili ortaya çıkan detay yürekleri burktu. İşte detaylar…

Mardin'in Yeşilli ile Ömerli ilçesi arasında yer alan Hop geçidinde sabah sularında meydana gelen kazada kahreden ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Hayatını kaybeden 4 kişinden birisinin kendi kına çekimleri için yola çıkan 32 yaşındaki gelin Zeliha Balamur olduğu ortaya çıktı.

KINA ÇEKİMLERİNE GİDİYORMUŞ!

Ailesi ile birlikte Mardin'in Artuklu ilçesinden Ömerli ilçesine giden ve kına çekimleri yapılacak olan Zeliha, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden biri olduğu kaydedildi.

YARIN EVLENECEKTİ…

Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. Balamur'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi.

Kazada ölenlerden birinin de Zeliha Balamur'un kuzeni Leyla Balamur olduğu belirlendi. Ölen diğer iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.

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