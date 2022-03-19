Mardin’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay: Yarın düğünü varmış!

YARIN EVLENECEKTİ…

Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. Balamur'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi.