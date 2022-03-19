AVM otoparkında işlenen sevgili cinayetinde yeni detaylar! ‘İntihar edecektim, sonra Yağmur’u öldürmeye karar verdim’
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde sevgilisini vurup intihar eden genç, annesi hakim babası başsavcı yardımcısı olan hukuk fakültesi öğrencisi çıktı. Murat Bakırköylü'nün vahşeti gerçekleştirmeden önce bir mektup bıraktığı mektupta da 'önce intihar edecektim fakat sonra Yağmur'u da öldürmeye karar verdim" ifadelerinin yazdığı ortaya çıktı.
İstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında 21 yaşındaki eski sevgilisi Yağmur Sönmez'i katleden 21 yaşındaki Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim, babasının da başsavcı vekili olan hukuk fakültesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı.
ÖNCE KENDİSİNİ SONRA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında akşam saatlerinde meydana gelen olayda Hukuk fakültesi öğrencisi olan Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.
"ÖNCE KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM"
Olaydan sonra hayatını kaybeden Yağmur Sönmez ile Murat Bayırköylü Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Murat Bakırköylü'nün olayı gerçekleştirmeden önce bir mektup bıraktığı mektupta ise, "Önce kendimi öldürecektim. Sonra Yağmuru da öldürme kararı verdim" diye yazdığı tespit edildi.
Bir süre önce boşanan çiftin tek çocuğu olduğu belirtilen Murat Bayırköylü'nün İzmir'de toprağa verileceği kaydedildi. Yağmur Sönmez'in yakınları ise cenazeyi almak için Adlı Tıp Kurumu'na gelerek işlemlere başladılar.
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