AVM otoparkında işlenen sevgili cinayetinde yeni detaylar! ‘İntihar edecektim, sonra Yağmur’u öldürmeye karar verdim’

"ÖNCE KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM"

Olaydan sonra hayatını kaybeden Yağmur Sönmez ile Murat Bayırköylü Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Murat Bakırköylü'nün olayı gerçekleştirmeden önce bir mektup bıraktığı mektupta ise, "Önce kendimi öldürecektim. Sonra Yağmuru da öldürme kararı verdim" diye yazdığı tespit edildi.