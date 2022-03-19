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Çok sayıda deniz otobüsü seferi iptal edildi: BUDO'dan açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Çok sayıda deniz otobüsü seferi iptal edildi: BUDO’dan açıklama

Bursa ile İstanbul arasında olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO deniz otobüsleri seferlerinden 14'ünün iptal edildiği belirtildi. İşte iptal edilen seferlerin detayları...

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