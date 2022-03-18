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Semira Arslan’ın cesedi kaybolduktan 2 yıl sonra kuyuda bulunmuştu! 2 amca tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Semira Arslan’ın cesedi kaybolduktan 2 yıl sonra kuyuda bulunmuştu! 2 amca tutuklandı

Hatay’da, 17 yaşındaki Semira Arslan’ın, 2017 yılında kaybolmasının ardından 2019 yılında zeytin bahçesinde kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cesedi bulundu. Arslan ile ilgili devam eden davada iki amcası 'cinayet', gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Daha önce de Semira ile beraber yaşayan İbrahim D., tutuklanmıştı. Semira cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 4'e çıktı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017'de ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Semira Arslan'ın cansız bedeni, 2019 yılında zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içerisinde bulundu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu. Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ OLAN ŞAHIŞ TUTUKLANDI

Soruşturma devam ederken, Semira Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı.

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira Arslan'ın amcaları Retip A., Abdurezzak A., yengesi Halime A., komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim D. (38) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan' çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Hasan E.A. ise serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Jandarmadaki işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından Retip A., Abdurezzak A., Halime A., ile Selim Ç. de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Semira Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç., 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yengesi Halime A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Semira Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

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