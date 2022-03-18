Semira Arslan’ın cesedi kaybolduktan 2 yıl sonra kuyuda bulunmuştu! 2 amca tutuklandı

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu. Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.