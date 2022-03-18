Kars’ta tarihi eser operasyonu: 632 adet obje ele geçirildi

KOM ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin ev iş yerlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı.