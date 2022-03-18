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Mersin ve Diyarbakır 6 PKK şüphelisi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Mersin ve Diyarbakır 6 PKK şüphelisi yakalandı

Mersin ve Diyarbakır'da il emniyet müdürlükleri tarafından YPG/PKK operasyonları düzenlendi. 10 şüpheli için yapılan baskınlarda 6 zanlı yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüpheli aranıyor.

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