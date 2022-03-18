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Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı

Son dakika haberine göre: Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken gecekondu küle döndü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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