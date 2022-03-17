Berat Kandili ne zaman başlar, biter 2022? Berat Kandili ne zaman sona erer?
Berat Kandili ne zaman başlar, biter 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandil orucu tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde oruç için niyet ediyorlar. İşte, Berat Kandili ne zaman başlar, biter 2022? Berat Kandili ne zaman sona erer?
Berat Kandili ne zaman başlar, biter 2022? Berat Kandili ne zaman sona erer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihinde idrak edilecek. Berat Kandili orucu için araştırmalar hız kazandı. Kandil orucunun ne zaman ve kaç gün tutulacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte, Berat Kandili ne zaman başlar, biter 2022? Berat Kandili ne zaman sona erer?
BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 'Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?' sorusuna şu şekilde yanıt verildi:Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.
Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;
"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.
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