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Son dakika: Burdur'da deprem | 2022 SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Son dakika: Burdur’da deprem | 2022 SON DEPREMLER

Son dakika haberi... AFAD açıklamasına göre, Burdur Bucak'ta saat 21:18'de 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: AFAD açıklamasına göre, Burdur Bucak'ta saat 21:18'de 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.7 (ML) Yer : Bucak (Burdur) Tarih-Saat : 18.03.2022, 21:18:53 TSİ Enlem : 37.3100 N Boylam : 30.7270 E Derinlik : 119.90 km

2022 SON DEPREMLER

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