110 yaşındaki Güllü nineden Çanakkale Zaferi sözleri! Gazi eşinin anılarını böyle anlattı: Git o gavuru vur

"HER 18 MART'TA BEN O MADALYAYI TAKIYORUM"

Dedesinin İstiklal Madalyasını her 18 Mart'ta gururla taşıdığını söyleyen torunu Ali Doğan, "Dedem Çanakkale Savaşı'na 16 yaşında gitmiş. Gelibolu'da savaşa katılıp yaklaşık 4 yıl orada kaldıktan sonra savaş bitince memleketine geliyor. Ondan sonra Çanakkale Gazisi olarak madalya alıyor. Kırmızı kurdeleli madalya veriliyor dedeme. 1989 yılında da vefat ediyor. Her 18 Mart'ta ben madalyayı alarak onu dualarla, rahmetle anarak bir gün günü geçiriyorum. Ben dedemi 7 yaşına kadar gördüm. Savaş zamanında botlarının yırtık olduğunu anlatırdı, bot yoktu yalınayak savaşıyorlarmış. Yokluk içindeymiş savaş, dedem komutanından bot istiyor, komutan diyor ki düşman askerini öldür ve botunu giy. Düşmanı öldürdükten sonra sadece botunu alıyorlardı çünkü yalınayak savaşıyorlardı. Yoklukta bu vatanı kurtardılar. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun bütün şehit ve gazilerimizin" diye konuştu.

