110 yaşındaki Güllü nineden Çanakkale Zaferi sözleri! Gazi eşinin anılarını böyle anlattı: Git o gavuru vur

"YÜZBAŞI EŞİME GİT O GAVURU VUR, POTİNLERİNİ GİY DEMİŞ"

Eşinin o günlere ait anılarından bahseden 110 yaşındaki Güllü Doğan, "8 çocuk annesiyim. Eşim savaştaki anılarını bana anlatırdı. Potinleri yırtılmış, yalınayak kalmış. Yüzbaşının yanına gidip potinim yok demiş. Yüzbaşı da demiş ki, git o gavuru vur, potinlerini de giy. Ben de gittim buldum, vurdum, giydim ayaklarıma geldim dedim ki Yüzbaşım giydim geldim dedi. Çok anısını anlatmıştı ama aklımızda kalmadı ki. Aklımda bu kaldı sadece. Eşim 1989 yılında vefat etti. Benim okur yazarlığım yok, nüfus kağıdımda beni büyük yazdırdılar ben 110 yaşındayım. Benim eşim yumurta yemezdi. Askerde yumurtaları yedirdiler bize tiksindim, daha yumurta yemem derdi. Özlüyorum onu ama elimizden bir şey gelmiyor. Mekanı cennet olsun, aylığıyla bana destek oluyor. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Polislerin, askerlerin, başbakanların da hepsinin kandillerini kutlarım Allah hepsine uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.