Cep telefonu canından ediyordu! Kaza anı kamerada
İstanbul'da kaldırımda yürürken bir yandan da telefonuna bakan genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken dehşeti yaşadı. Yola adım attığı anda otomobilin çarpmasıyla yere düşen genç kız, kaldırıma yüzünü vurdu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Olay, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Fatma Biçer, kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuna bakıyordu. Karşıdan karşıya geçmek istediği anda sol taraftan gelen otomobili fark etmeyince, kaza kaçınılmaz oldu. Otomobil Fatma Biçer'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer, yüzünü kaldırıma vurdu. Genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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