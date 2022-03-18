Cep telefonu canından ediyordu! Kaza anı kamerada

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer, yüzünü kaldırıma vurdu. Genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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