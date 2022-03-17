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Son dakika: Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı hakkında flaş karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesine başvurulan Zeynel A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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