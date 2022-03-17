Feci kazada can verdi! Hayali uçak mühendisi olmaktı
Son dakika haberine göre: Kadıköy D-100 Karayolu Yenisahra geçişinde lüks otomobiliyle aşırı hız yapan 17 yaşındaki lise 3'üncü sınıf öğrencisi Saltuk Buğrahan Demir, kontrolünü kaybettiği aracıyla bariyerlere çarptı. Lüks araç kullanılamaz hale gelirken, ehliyetsiz genç sürücü feci şekilde can verdi. Kazanın ardından Demir'in dayısı Şakir Kılıç açıklamlarda bulunurken, "Buğrahan tertemiz bir çocuktu, uçak mühendisi olacaktı ama kaza onu bizden kopardı." ifadelerini kullandı.
Kaza, 00.00 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Yenisahra geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir'in kullandığı 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil, D-100 Karayolu'nda seyrederken Yenisahra'da yol ayrımına geldiğinde bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken otomobilin motoru yerinden koparak yaklaşık 200 metre ileriye fırladı. Feci kazanın ardından gencin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
"SON BİR İKİ TUR..."
Gece saatlerinde feci kazanın kurbanı olan lise 3'üncü sınıf öğrencisi genç Saltuk Buğrahan Demir'in dayısı Şakir Kılıç, Adli Tıp Kurumu'nun önünde SABAH'a konuştu: Buğra 45 gün önce Koronavirüs nedeniyle babasını kaybetti. Cenazenin ardından en metanetli kişi oydu, hepimizi o teselli etti çok güçlü durdu. Bunalımda olduğu söylenilemezdi. Gece arabayı alıp sürüşe çıkmış. Araba lüks ve spor bir arabaydı, çok hızlıydı. O gece de hava yağışlıydı, o da aracın kontrolünü kaybedip bariyere vurmuş. Babasının ölümünden sonra araba satılacaktı, hatta alıcısı bile hazırdı bir iki güne evrak işleri de tamamlanacaktı. Buğrahan belki de arabayla son bir tur atayım diye çıktı. Tertemiz bir çocuktu, uçak mühendisi olacaktı, büyük hayalleri vardı ama kaza bizi ondan kopardı.
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