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Shrek’in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi! “Neşeli kanatlar: Büyük göç” 18 Mart’ta sinemalarda

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Shrek’in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi! “Neşeli kanatlar: Büyük göç” 18 Mart’ta sinemalarda

Pervasız bir kaz olan Peng’in yüksek hız uçuşlarda pek de rakibi yok. Bütün kuş sürüleri deneyimli liderlerinden uçuş eğitimi alırken, Peng tek başına hareket etmeyi seçiyor. Çok hızlı ve yetenekli olduğu doğru. Ancak tam da “Büyük Göç” öncesi yaşanan küçük kaza hem onun hem de iki sevimli ördek yavrusunun tüm planlarını değiştiriyor.

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