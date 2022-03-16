İzmir’de doktoru yumruklayıp bıçak tuttuktan sonra şikayetçi oldu





'BEBEĞİME NEDEN BAKMIYORSUN' DEDİ VE…



Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen Diker, bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. Bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle asistan Doktor Arslan'ın odasının kapısını yumrukladı. Diker, kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet, ben bakıyorum. Filmlerini gördüm, işlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. Diker, iddiaya göre, bunun üzerine küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp, içeri giren Arslan, Diker'in kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. Diker, bu sırada doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesi üzerine bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, Diker'den şikayetçi oldu.