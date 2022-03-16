İzmir’de doktoru yumruklayıp bıçak tuttuktan sonra şikayetçi oldu
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne Gökhan Diker muayene için getirdiği bir aylık bebeğine bakılmadığını iddia edip asistan doktor Emre Arslan'a yumruklarayar bıçak çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Diker, olayın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diker, doktor Arslan'dan sertçe kapattığı odasının kapısının bebeğinin koluna çarptığını ifade ederek şikayetçi olduğu gün yüzüne çıktı.
Olay, 13 Mart saat 08.00 sularında Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Gökhan Diker, eşiyle beraber gece sularında bir aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi.
Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, Diker'e acil serviste beklemelerini söyledi.
'BEBEĞİME NEDEN BAKMIYORSUN' DEDİ VE…
Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen Diker, bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. Bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle asistan Doktor Arslan'ın odasının kapısını yumrukladı. Diker, kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet, ben bakıyorum. Filmlerini gördüm, işlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. Diker, iddiaya göre, bunun üzerine küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp, içeri giren Arslan, Diker'in kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. Diker, bu sırada doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesi üzerine bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, Diker'den şikayetçi oldu.
POLİSİ GÖRÜNCE NASIL KAÇACAĞINI ŞAŞIRDI
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Diker'in evine operasyon düzenledi. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan şüpheli, kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan Diker'in, geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi. Diker'in ifadesinde çocuğunun hasta olduğunu ve bu şekilde 4-5 saat bekletildiği gerekçesiyle sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Bunun yanı sıra Diker'in, Arslan'ın sertçe kapattığı odasının kapısının bebeğinin koluna çarptığı belirtip şikayetçi olduğu da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Diker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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