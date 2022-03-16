Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucuna nasıl, ne zaman niyet edilir?
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece, Berat Kandili olarak idrak edilmektedir. Berat Kandili bu sene 17 Mart'ta eda edilecek. İşte, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucuna nasıl, ne zaman niyet edilir?
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucuna nasıl, ne zaman niyet edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Berat Kandili, Diyanet takvimine göre 17 Mart 2022 Perşembe günü tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Son derece önemli olan bugünde vatandaşlar dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. İşte, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucuna nasıl, ne zaman niyet edilir?
BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Mübarek Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihinde idrak edilecek. Berat Kandilinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgisi ile oruca niyet ederken dikkat edilmesi gerekenlere ağırlık veriyor. Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir.
BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR? KANDİL ORUCUNA SABAH NE ZAMANA KADAR NİYET EDİLİR?
Beraat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir. İftar vakti geldiğinde abartmadan ve nefse yenilmeden yemeklere boğulmadan sakin sakin ve dua ederek orucu açmak tavsiye edilir. İftarın ardından ibadetlere başlanarak bütün gece Allah zikredilerek Beraat gecesi idrak edilir.
BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)
BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ
Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe'ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Beraat kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır.
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucuna nasıl, ne zaman niyet edilir?
- İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
- THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...
- Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- ❄ 17,18,19 Mart kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar var mı, yok mu? 17 Mart'ta Perşembe okullar tatil mi? Hakkari, Van, Ardahan...
- Ardahan ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Ardahan ve Artvin'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK'ya bildirmek gerekiyor
- Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...
- Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...